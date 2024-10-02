Билялетдинов считает, что Самошников и Батраков могут претендовать на звание лучшего игрока сезона в РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что два футболиста железнодорожников — защитник Илья Самошников и полузащитник Алексей Батраков — могут претендовать на звание лучшего игрока сезона-2024/25 в РПЛ.

«На звание лучшего игрока сезона претендуют Батраков и Самошников из «Локомотива». Это самые яркие игроки в команде. Также будет претендовать Глушенков из «Зенита», если он вернётся на уровень, который был до травмы. Вот эти трое. До них могли бы дотянуться Кордоба и Сперцян из «Краснодара». Также я назвал бы Барко — очень ценное приобретение нашего чемпионата, на него приятно смотреть. Другое дело, что «Спартак» играет не так ярко, поэтому из такой команды трудно назвать лучшего», — приводит Legalbet слова Билялетдинова.

В сезоне-2024/25 Самошников забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах РПЛ, у Батракова 7 мячей и 6 голевых пасов в 10 играх.