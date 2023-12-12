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РПЛ

Сегодня, 07:47

Билялетдинов считает, что шансы «Зенита» на чемпионство выше, чем у «Краснодара»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник сборной России, «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Сделал ли «Краснодар» заявку на чемпионство своей победой над ЦСКА? Иногда команды добиваются побед за счет разных моментов: где-то в конце забьют, где-то с рикошета. В общем, если идет какой-то фарт, да, безусловно, это претендент. Команды-чемпионы много очков набирают именно за счет такого куража. Пока он у «Краснодара» присутствует. Но, опять же, надо будет посмотреть, что будет после паузы?
«Зенит» гораздо опытнее в чемпионских гонках, поэтому, наверное, пока предпочтение отдам петербуржцам. «Краснодару» пора удивлять. У него пока нет такого опыта. Посмотрим, может он и появится в этом году», — приводит Metaratings слова Билялетдинова.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками. «Зенит» идет вторым с 36 очками.

Источник: Metaratings
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