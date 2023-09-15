Билялетдинов считает, что Слуцкий стал заложником своего амплуа

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал ситуацию, что комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал тренера Леонида Слуцкого и запретил ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно.

«Слуцкий уже давно эпатирует публику и находится на своей волне. Вероятно, сыграл роль своего рода накопительный эффект. Было очень много поводов для недовольств. Смотреть и слушать его шоу с Дзюбой — мало удовольствия, хотя не исключаю, что кому-то это нравится. Я стараюсь от данной темы абстрагироваться. Считаю, в какой-то степени тренер стал заложником своего амплуа. Все же он находится в определенных условиях, когда необходимо постоянно подливать масла в огонь. Вот он и подлил. Вероятно, его действительно таким образом стоило предупредить. Можно было выразиться помягче и никого не оскорблять. Получилось как получилось. Ничего страшного в отстранении Леонида Викторовича не вижу, даже если бы оно было реальным, поскольку едва ли в ближайший год он будет трудиться по профессии», — приводит слова Билялетдинова RT.

После матча «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) в 4-м туре РПЛ форвард железнодорожников Артем Дзюба угрожал «засунуть в одно место телефон» журналисту Виталию Бородину в ответ на вопрос о своей результативности. Комментируя инцидент, Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу» назвал Бородина «19-летним дебилом».

52-летнего специалиста оштрафовали на 100 тысяч рублей и отстранили от футбола на год условно.