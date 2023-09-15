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Сегодня, 15:17

Билялетдинов считает, что Слуцкий стал заложником своего амплуа

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал ситуацию, что комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал тренера Леонида Слуцкого и запретил ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно.

«Слуцкий уже давно эпатирует публику и находится на своей волне. Вероятно, сыграл роль своего рода накопительный эффект. Было очень много поводов для недовольств. Смотреть и слушать его шоу с Дзюбой — мало удовольствия, хотя не исключаю, что кому-то это нравится. Я стараюсь от данной темы абстрагироваться. Считаю, в какой-то степени тренер стал заложником своего амплуа. Все же он находится в определенных условиях, когда необходимо постоянно подливать масла в огонь. Вот он и подлил. Вероятно, его действительно таким образом стоило предупредить. Можно было выразиться помягче и никого не оскорблять. Получилось как получилось. Ничего страшного в отстранении Леонида Викторовича не вижу, даже если бы оно было реальным, поскольку едва ли в ближайший год он будет трудиться по профессии», — приводит слова Билялетдинова RT.

После матча «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) в 4-м туре РПЛ форвард железнодорожников Артем Дзюба угрожал «засунуть в одно место телефон» журналисту Виталию Бородину в ответ на вопрос о своей результативности. Комментируя инцидент, Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу» назвал Бородина «19-летним дебилом».

52-летнего специалиста оштрафовали на 100 тысяч рублей и отстранили от футбола на год условно.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1203694-bilyaletdinov-sluckiy-amplua
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
РФС
Леонид Слуцкий
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 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
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 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
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 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
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 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
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