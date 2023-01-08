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Сегодня, 16:57

Билялетдинов считает, что Соболев может присоединиться к гонке бомбардиров

Виктория Кравченко
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Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, что думает об итогах второй половины сезона РПЛ. Он отметил игру форвардов Квинси Промеса и Владимира Сычевого.

«Надеюсь, что во второй половине сезона в РПЛ раскроется «Локомотив» и поправит свое положение. Если говорить об игроках, то надеюсь, что мы увидим хорошую гонку бомбардиров. Хочется, чтобы в компанию к Промесу и Сычевому присоединился еще кто-то. Думаю, что это может сделать Соболев», — сказал Билялетдинов Metaratings.ru.

После 17 туров текущего сезона РПЛ первое место в списке бомбардиров делят нападающий «Спартака» Квинси Промес и форвард «Крыльев Советов» Владимир Сычевой. У обоих игроков по 14 голов. У Александра Соболева — 7 мячей.

Источник: https://metaratings.ru/news/bilyaletdinov-khochetsya-chtoby-k-gonke-bombardirov-eshe-kto-to-prisoedinilsya-eto-mozhet-byt-sobolev-218415/
Владимир Сычевой
Динияр Билялетдинов
Квинси Промес
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