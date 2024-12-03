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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 19:42

Билялетдинов считает, что спад «Локомотива» связан с перерывом на сборную России

Камила Абдурахманова
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал неудачную серию железнодорожников в последних матчах.

«Кризис подразумевает утрату игровых связей, полностью пропавшую игру, провал, когда не знаешь, что делать — этого нет. Но спад объективен, он налицо. Обычно это комплекс причин. Все происходит в разных пропорциях. Физическая усталость, эмоциональная выхолощенность и утрата игрового тонуса. Считаю, это связано с перерывом на сборную, не все вызванные играют в нужном объеме. «Локомотив» — растущая команда, особенно в плане возраста, и умение сохранить для клуба игровой тонус приходит с годами. Поэтому можно объяснить провал после перерыва.

Ноябрьский перерыв, я считаю, тоже подкосил команду в этом плане. В общих словах я могу добавить, что скамейка по количеству, может быть, нормальная, но в каком тонусе пребывают игроки — вопрос. Но бывает так, что игрок хорош на тренировках по всем показателям — это называется тренировочный тонус. А для игрового нужно время, чтобы адаптироваться, — заявил Билялетдинов «ВсеПроСпорт».

Команда Михаила Галактионова проиграла три игры подряд — «Спартаку» (2:5), «Динамо» (0:1, пен. — 3:4) и «Химкам» (1:3).

Источник: «ВсеПроСпорт»
Ринат Билялетдинов
ФК Локомотив (Москва)
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