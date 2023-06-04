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Сегодня, 17:50

Билялетдинов: «Спартак» поборется за медали в следующем сезоне, если вокруг команды будет спокойно»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов считает, что красно-белые способны побороться за медали в следующем сезоне РПЛ.

«До зимней паузы «Спартак» наступал на пятки «Зениту». Все рассчитывали на борьбу за чемпионство. Но во время зимней подготовки пошло что-то не так и это сказалось на команде. Красно-белые вроде неплохо начали чемпионат, выиграли зимний товарищеский турнир. Но потом пошел спад через месяц. Да, может где-то не везло, где-то можно судейские ошибки приплести, но в целом монолитности в игре не было. Летом клубу надо что-то пересматривать.
Можно ли причину таких выступлений «Спартака» искать в работе Абаскаля и его тренерского штаба, или вина в чем-то другом? А в чем другом? Сейчас красно-белые отошли от всех околофутбольных тем. Тут работа тренера, коллектива в целом. И футболисты должны понимать, что вторая часть сезона была скомканной. Здесь каждый должен задуматься. Абаскаль тоже учится на своих ошибках, он же тоже человек, а не робот, но все надо исправлять. Если все будет спокойно вокруг команды, то «Спартак» в следующем сезоне снова поборется за медали РПЛ», - приводит Metaratings слова Билялетдинова.

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял третье место в РПЛ с 54 очками в 30 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/bilyaletdinov-spartak-poboretsya-za-medali-rpl-esli-vse-budet-spokoino-vokrug-komandy-256312/
Динияр Билялетдинов
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