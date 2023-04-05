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Сегодня, 15:31

Билялетдинов: «Промес может решать исход матча. Он сам себе создает моменты»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов считает, что красно-белые не справляются без травмированного полузащитника Квинси Промеса.

«Промес может решать исход матча. Он из тех футболистов, которые сами себе создают моменты. У остальных нет такого уровня раскованности. Промес — наглый, лезет вперед, свой момент всегда получает и, как правило, использует», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Промес пропустит не менее двух-трех недель из-за травмы, которую он получил в матче 21-го тура с «Ахматом» (0:0).

4 апреля «Спартак» проиграл «Уралу» в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-promes-nagly-j-spartaku-ne-hvataet-takih-igrokov/
Динияр Билялетдинов
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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