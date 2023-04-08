Билялетдинов считает, что у Дзюбы будет запредельная мотивация в матче с «Зенитом»

Экс-футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил шансы железнодорожников в матче с «Зенитом».

«У «Локомотива» есть шансы выиграть у «Зенита». Надо организованно действовать на протяжении всего матча. У железнодорожников моменты будут. Тем более форвард Дзюба имеет свои планы на эту игру. Артем часто забивал своим бывшим клубам. Думаю, у него будет запредельная мотивация. К тому же «Локомотив» находится в неплохой форме. У «Зенита» будет недонастрой на «Локомотив»? Такого не может быть. «Зенит» должен уверенно завершить сезон. Они могут и за два-три тура до конца обеспечить себе золото. Именно сейчас начинаются ключевые матчи для петербуржцев», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.