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Сегодня, 17:34

Билялетдинов считает, что у Дзюбы будет запредельная мотивация в матче с «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил шансы железнодорожников в матче с «Зенитом».

«У «Локомотива» есть шансы выиграть у «Зенита». Надо организованно действовать на протяжении всего матча. У железнодорожников моменты будут. Тем более форвард Дзюба имеет свои планы на эту игру. Артем часто забивал своим бывшим клубам. Думаю, у него будет запредельная мотивация. К тому же «Локомотив» находится в неплохой форме. У «Зенита» будет недонастрой на «Локомотив»? Такого не может быть. «Зенит» должен уверенно завершить сезон. Они могут и за два-три тура до конца обеспечить себе золото. Именно сейчас начинаются ключевые матчи для петербуржцев», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-u-dzyuby-budet-zapredel-naya-motivatsiya-v-matche-s-zenitom-2/
Динияр Билялетдинов
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