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Сегодня, 19:12

Билялетдинов: «У «Спартака» 50% трансферов — неудачные»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов оценил трансферную политику «Спартака».

«Работа «Спартака» на трансферном рынке приносит мало плодов. Нельзя гордиться одним Промесом. Да, дважды с ним угадали, но с остальными легионерами не все так гладко. Даже если взять тех, кто пришел этой зимой, — разве кто-то из них усилил команду? Ну и за последние несколько сезонов было много неудачных сделок: Тил, Педро Роша. У «Спартака» 50% трансферов — неудачные. С селекцией есть проблемы. Летнее трансферное окно покажет, сможет ли клуб бороться за чемпионство в следующем сезоне. Нужны усиления», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

На данный момент «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. В заключительном туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдет 3 июня.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-u-spartaka-50-transferov-neudachny-e-s-selektsiej-est-problemy/
Динияр Билялетдинов
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ФК Спартак (Москва)
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