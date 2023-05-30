Билялетдинов: «У «Спартака» 50% трансферов — неудачные»

Бывший защитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов оценил трансферную политику «Спартака».

«Работа «Спартака» на трансферном рынке приносит мало плодов. Нельзя гордиться одним Промесом. Да, дважды с ним угадали, но с остальными легионерами не все так гладко. Даже если взять тех, кто пришел этой зимой, — разве кто-то из них усилил команду? Ну и за последние несколько сезонов было много неудачных сделок: Тил, Педро Роша. У «Спартака» 50% трансферов — неудачные. С селекцией есть проблемы. Летнее трансферное окно покажет, сможет ли клуб бороться за чемпионство в следующем сезоне. Нужны усиления», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

На данный момент «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. В заключительном туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдет 3 июня.