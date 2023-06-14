Билялетдинов считает, что у Тикнизяна может сложиться карьера в «Реал Сосьедаде»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов отреагировал на информацию о том, что защитник московской команды Наир Тикнизян попал в шорт-лист «Реал Сосьедада».

«Это еще ничего не значит. Нужно официальное предложение. Если оно поступит в клуб, то Наиру надо будет его рассматривать. Не знаю, на какую позицию испанцы рассматривают его. Если в защиту, то там у него не самые сильные качества. У Тикнизяна более атакующий стиль игры. Все зависит от тренера и от того, какую игру строят в команде. Если они видят потенциал в Наире, то у него может там получиться. Если ему поступит предложение из Европы, то его нельзя будет отклонять. Чем раньше Тикнизян уедет, тем лучше», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

10 июня сообщалось, что испанский клуб активно следит за 24-летним футболистом, однако пока не делал официальных предложений «Локомотиву». Позже стало известно, что «Реал Сосьедад» готов предложить за переход Тикнизяна два миллиона евро, но железнодорожники не готовы отпускать защитника за такую сумму.