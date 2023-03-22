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Сегодня, 20:13

Билялетдинов считает, что у «Зенита» нет проблем за 10 туров до конца чемпионата

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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов оценил выступление «Зенита» после зимней паузы.

«Может быть, игроки «Зенита» не вышли на пик формы после сборов. Все равно наскребли свои очки, а «Спартак» потерял их. Прошло три тура, а воз и ныне там. То есть, 10 туров до конца чемпионата, а разрыв не сокращается, поэтому, какие проблемы? У Семака пока нет проблем», — приводит слова Билялетдинова «Евро-Футбол.Ру».

В матче 20-го тура РПЛ сине-бело-голубые потерпели поражение от ЦСКА (0:1). Однако «Зенит» с 48 набранными очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005057348_diniyar_bilyaletdinov__o_porajenii_zenita_ot_cska_u_semaka_poka_net_problem
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Динияр Билялетдинов
ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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