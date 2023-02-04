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Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов считает, что уход полузащитника Джирано Керка и нападающего Вильсона Изидора не ослабит железнодорожников.
— Оба — неплохие футболисты, — приводит «КП-Спорт» слова Билялетдинова. — Но они два матча играют, три — не играют. Стабильной игры не было. Не думаю, что — это большие потери.
Керк выступал за «Локомотив» с сентября 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу. В зимнее трансферное окно 27-летний нидерландец перешел в бельгийский «Антверпен» на правах аренды. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.
Изидор мог перейти в «Лион», но не прошел медицинское обследование. Из-за повреждения колена 22-летнему французу потребуется определенное время на восстановление. В сезоне-2022/23 Изидор забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за «Локомотив».
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