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Сегодня, 12:42

Билялетдинов: «Керк и Изидор — неплохие футболисты, но стабильной игры в «Локомотиве» не показали»

Мария Гусева
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Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов считает, что уход полузащитника Джирано Керка и нападающего Вильсона Изидора не ослабит железнодорожников.

— Оба — неплохие футболисты, — приводит «КП-Спорт» слова Билялетдинова. — Но они два матча играют, три — не играют. Стабильной игры не было. Не думаю, что — это большие потери.

Керк выступал за «Локомотив» с сентября 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу. В зимнее трансферное окно 27-летний нидерландец перешел в бельгийский «Антверпен» на правах аренды. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Изидор мог перейти в «Лион», но не прошел медицинское обследование. Из-за повреждения колена 22-летнему французу потребуется определенное время на восстановление. В сезоне-2022/23 Изидор забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за «Локомотив».

Источник: КП-Спорт

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Тоттенхэм Хотспур
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П2

29%

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16%

1.67
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Интер
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П1

28%

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Х

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3.60

П2

13%

4.00
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Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Джирано Керк
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