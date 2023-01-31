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Сегодня, 11:35

Билялетдинов: «Уверен, что российские и украинские футболисты общаются друг с другом, несмотря ни на что»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов считает, что украинские и российские футболисты общаются друг с другом, несмотря ни на что.

«Уверен, что российские и украинские футболисты, выступающие в Европе, продолжают общаться друг с другом, несмотря ни на что. Негатив же больше подогревается в социальных сетях и СМИ. Игроки вынуждены реагировать. На бытовом уровне же, думаю, проблем никаких нет. Все друг с другом контактируют и стараются обходить острые углы, понимая, что ситуация сложилась непростая. Поэтому можно понять и тех спортсменов, которые вынуждены извиняться за фотографии и объятия», — приводит RT слова специалиста.

Ранее Билялетдинов сравнил объятья Малиновского и Головина с фото Магучих и Ласицкене на Олимпийских играх.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1104232-bilyaletdinov-futbolisty-obshenie

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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ТБ 2.5

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23%

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19%

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24%

1.83

обе забьют - да

16%

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Динияр Билялетдинов
Футбол
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