Билялетдинов: «Уверен, что российские и украинские футболисты общаются друг с другом, несмотря ни на что»

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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов считает, что украинские и российские футболисты общаются друг с другом, несмотря ни на что.
«Уверен, что российские и украинские футболисты, выступающие в Европе, продолжают общаться друг с другом, несмотря ни на что. Негатив же больше подогревается в социальных сетях и СМИ. Игроки вынуждены реагировать. На бытовом уровне же, думаю, проблем никаких нет. Все друг с другом контактируют и стараются обходить острые углы, понимая, что ситуация сложилась непростая. Поэтому можно понять и тех спортсменов, которые вынуждены извиняться за фотографии и объятия», — приводит RT слова специалиста.
Ранее Билялетдинов сравнил объятья Малиновского и Головина с фото Магучих и Ласицкене на Олимпийских играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования