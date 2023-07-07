Билялетдинов считает потерей для «Локомотива» возможные уходы Жемалетдинова и Миранчука

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал слухи о том, что полузащитники Рифат Жемалетдинов и Антон Миранчук могут перейти в ЦСКА.

«Если Жемалетдинов и Миранчук уйдут в ЦСКА этим летом, то это будет потеря для «Локомотива». Для меня это футболисты, которые могут определять игру команды. На данный момент ни Рифата, ни Антона никто на данный момент не сможет заменить внутри команды по потенциалу и игровым качествам. Может быть, кого-то прорвёт», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

7 июля в СМИ появилась информация, что ЦСКА заинтересован в приобретении Миранчука и Жемалетдинова.