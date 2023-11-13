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РПЛ

Сегодня, 14:35

Билялетдинов считает «Сочи» главным разочарованием первого круга в РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал, какая команда его разочаровала в первом круге РПЛ.

— Я не слежу ни за кем персонально, я со стороны смотрю футбол и не хочу говорить, кто хуже, кто лучше. Какая разница?

— Какая команда разочаровала вас больше всего?

— «Сочи». Раньше была такая боеспособная команда, которая несколько лет назад и второе место занимала. Сейчас как-то по игре вообще неуверенно выглядит. Неожиданно. И тренер поменялся, и все равно подправить пока ничего не получается.

Бурмистров неплохо, более-менее на своем уровне играет, а остальные как-то заторможены. Может быть, это давление от результата, нет искры какой-то в команде, — цитирует Билялетдинова «Спорт День за Днем».

После 15 туров РПЛ «Краснодар» набрал 32 очка и возглавляет таблицу РПЛ, вторым идет «Зенит» (30), третий — «Динамо» (25). «Сочи» замыкает турнирную таблицу с 10 очками.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bilyaletdinov-nazval-sochi-glavnym-razocharovaniem-pervogo-kruga-v-rpl-
Динияр Билялетдинов
РПЛ
ФК Сочи
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