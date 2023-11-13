Билялетдинов считает «Сочи» главным разочарованием первого круга в РПЛ

Сегодня, 14:35
Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал, какая команда его разочаровала в первом круге РПЛ.
— Я не слежу ни за кем персонально, я со стороны смотрю футбол и не хочу говорить, кто хуже, кто лучше. Какая разница?
— Какая команда разочаровала вас больше всего?
— «Сочи». Раньше была такая боеспособная команда, которая несколько лет назад и второе место занимала. Сейчас как-то по игре вообще неуверенно выглядит. Неожиданно. И тренер поменялся, и все равно подправить пока ничего не получается.
Бурмистров неплохо, более-менее на своем уровне играет, а остальные как-то заторможены. Может быть, это давление от результата, нет искры какой-то в команде, — цитирует Билялетдинова «Спорт День за Днем».
После 15 туров РПЛ «Краснодар» набрал 32 очка и возглавляет таблицу РПЛ, вторым идет «Зенит» (30), третий — «Динамо» (25). «Сочи» замыкает турнирную таблицу с 10 очками.