Билялетдинов считает «Сочи» главным разочарованием первого круга в РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал, какая команда его разочаровала в первом круге РПЛ.

— Я не слежу ни за кем персонально, я со стороны смотрю футбол и не хочу говорить, кто хуже, кто лучше. Какая разница?

— Какая команда разочаровала вас больше всего?

— «Сочи». Раньше была такая боеспособная команда, которая несколько лет назад и второе место занимала. Сейчас как-то по игре вообще неуверенно выглядит. Неожиданно. И тренер поменялся, и все равно подправить пока ничего не получается.

Бурмистров неплохо, более-менее на своем уровне играет, а остальные как-то заторможены. Может быть, это давление от результата, нет искры какой-то в команде, — цитирует Билялетдинова «Спорт День за Днем».