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Сегодня, 10:59

Билялетдинов: «Наши тренеры ничуть не хуже по качеству, чем иностранцы»

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Российский тренер Ринат Билялетдинов сравнил уровень квалификации российских и иностранных футбольных тренеров.

«В деятельности иностранных тренеров я видел и хорошие моменты, и то же, что есть у нас. Я уже могу сравнивать, есть опыт — я больше 50 лет в футболе. Наши тренеры ничуть не хуже по квалификации, по качеству, по видению предмета. Я не боготворю ни одного тренера-иностранца. Да, могу сказать, что кто-то работал качественно, но сказать, что он светило на нашем небосводе, не могу. Хотя, конечно, отдаю дань уважения Хиддинку. Могу выделить Дика Адвоката — у него были неплохие задумки. Фабио Капелло ещё», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

На данный момент иностранцы занимают посты главных тренеров в шести клубах чемпионата России: серб Деян Станкович в «Спартаке», его соотечественник Марко Николич в ЦСКА, чех Марцел Личка в московском «Динамо», испанцы Давид Деограсия в «Оренбурге» и Франк Артига в «Химках», а также еще один серб Саша Илич в «Пари НН».

Источник: Metaratings.ru
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ

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