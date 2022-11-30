Билялетдинов-старший подтвердил, что может войти в тренерский штаб «Химок»

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов подтвердил «СЭ», что может войти в тренерский штаб «Химок».

Ранее журналист Сергей Ильев сообщал в своем Telegram-канале, что Билялетдинов может стать помощником главного тренера химчан Спартака Гогниева.

«До меня тоже дошла такая информация. Связывался ли со мной Гогниев? Да, определенная беседа была, но пока ничего официального нет», — сказал Билялетдинов-старший «СЭ».

63-летний Билялетдинов известен по работе в «Локомотиве» и «Рубине». Также он тренировал «СКА-Хабаровск», «Олимп» и «Долгопрудный».

«Химки» после 17 туров сезона-2022/23 занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками.