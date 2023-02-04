Билялетдинов: «У Пиняева и Глушенкова есть возможности вырасти в больших футболистов»

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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о перспективах новичков железнодорожников — полузащитника Сергея Пиняева и нападающего Максима Глушенкова.
— Все от ребят зависит, как они будут готовы психологически. Но сейчас — больше это трансферы на будущее, — цитирует «КП-Спорт» Билялетдинова. — У них есть возможности вырасти в больших футболистов, а «Локомотив» — неплохой трамплин даже в нынешней ситуации. Правда, уже сейчас надо очки набирать. А психологическое давление будет серьезное.
В декабре 2022 года 18-летний Пиняев и 23-летний Глушенков подписали с «Локомотивом» четырехлетние контракты.
В текущем сезоне на счету Пиняева 11 матчей в РПЛ, в которых он забил три гола и отдал две голевых передачи. Глушенков в нынешнем сезоне провел 16 матчей в чемпионате России, забил пять голов и отметился шестью результативными передачами.
«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 матчей.
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