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Билялетдинов: «Пиняеву выдан определенный аванс. Главное, чтобы ему голову не сорвало»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил перспективы форварда Сергея Пиняева после удачного выступления в матчах за сборную России.

«Многое зависит от Пиняева. Давайте не будем называть его русским Месси, как назвали Давыдова, а потом все закончилось. Пусть парень профессионально работает и развивается, тогда и будет результат. Сергею выдан определенный аванс, который он потихоньку оправдывает. Дальше будет видно. Главное, чтобы голову не сорвало. Говорить об отъезде Захаряна или Пиняева за границу пока рано. Да и история с Захаряном кажется больше околофутбольной, нежели конкретной. Рановато», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

18-летний Пиняев принял участие в товарищеском матче сборной России против команды Ирака (2:0), который прошел 26 марта. В этой встрече он отметился забитым мячом и стал самым молодым автором гола в истории сборной страны.

Источник: https://metaratings.ru/news/bilyaletdinov-pinyaevu-vydan-opredelyonnyi-avans-glavnoe-chtoby-golovu-ne-sorvalo-238632/
Динияр Билялетдинов
Сборная России по футболу
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