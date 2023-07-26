Билялетдинов высказался о том, сможет ли Бакаев заменить Малкома в «Зените»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов оценил, кем «Зенит» может заменить Малкома.

«Все зависит от точки зрения тренерского штаба. Конечно, я всегда поддерживаю наших ребят, но понятно, что «Зенит» обладает серьезными финансовыми возможностями, чтобы найти замену Малкому за рубежом. Многое зависит от самого Бакаева, сможет ли он проявить себя. Уход Малкома? Свято место пусто не бывает. Многие его начали осуждать за то, что он выбрал деньги. Надо уважать его решение. Тем более клубы остались довольны условиями трансфера», — приводит слова Билялетдинова Спорт День За Днем.

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. 26-летний форвард забил 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» заплатит за бразильца 60 миллионов евро.