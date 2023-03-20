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Сегодня, 16:54

Билялетдинов: «Большинство команд подбирают ключики к «Зениту»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов считает, что команды РПЛ научились играть против «Зенита».

«У «Зенита» тоже не все в порядке, как мы видим. Натужная победа над «Химками», натужная игра с ЦСКА. То есть не все хорошо, большинство команд подбирают ключики к «Зениту». Я думаю, «Спартак» от матча к матчу будет идти и набирать очки», — приводит «Евро-Футбол.Ру слова Билялетдинова.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 48 очков. «Ростов» расположился на втором месте (41). Третьим идет «Спартак» (40).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005054513_diniyar_bilyaletdinov__vyibyivanii_spartaka_iz_chempionskoy_gonki_u_zenita_toje_ne_vse_v_poryadke_komandyi_podbirayut_klyuchiki#ixzz7wVNrbHic
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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