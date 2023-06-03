Билялетдинов заявил, что Дзюба еще пару лет может спокойно играть на хорошем уровне

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил выступления за команду нападающего Артема Дзюбы.

«Дзюба неплохо вписался в «Локомотив». Очевидно и факт, что он приносит пользу команде. Дзюба — профессионал. Несмотря на то, что не получал прежде игровую практику, держал себя в форме, сохранил свои кондиции. Голеадор! Еще пару лет спокойно может играть на хорошем уровне», — приводит слова Билялетдинова Sport24.

34-летний форвард перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. Он провел 10 матчей в РПЛ, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. В мае железнодорожники объявили о продлении контракта с Дзюбой по системе «1+1».