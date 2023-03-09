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Сегодня, 17:03

Билялетдинов заявил, что «Локомотив» готов ко второй части сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил игру железнодорожников в прошедших матчах FONBET Кубка России и чемпионата, а также предположил, как будет развиваться игра с «Ахматом» в 19 туре РПЛ.

«Будет ли тяжело «Локомотиву» в Грозном с «Ахматом»? Мне кажется, наоборот, легче. Грозненцы в домашних матчах стараются играть в атакующий футбол. Это скажется на игре «Локомотива», и футболисты будут использовать эти свободные зоны в обороне «Ахмата». Победа над «Ростовом» придаст положительный импульс команде? Дело в том, что «Локомотиву» надо еще набрать 15-16 очков. Смогут ли это донести до футболистов? «Локомотив» готов к возобновлению сезона. Это было видно по матчам чемпионата и кубка. Мне нравится, что уже пошли положительные сдвиги», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Матч «Ахмат» — «Локомотив» состоится в Грозном 11 марта. Начало — в 16:30 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-lokomotiv-gotov-ko-vtoroj-chasti-sezona-v-komande-est-polozhitel-ny-e-sdvigi/
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