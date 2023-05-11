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Сегодня, 11:29

Билялетдинов: «Локомотиву» не найти нападающего лучше Дзюбы, стоит продлевать с ним контракт минимум на один сезон»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мыслями о будущем форварда московского клуба Артема Дзюбы.

«Артем стал настоящей находкой для «Локомотива». Он и молодым опыт передает, и сам забивает, и отдает голевые передачи пачками. Руководству тут долго думать не надо — контракт с Дзюбой стоит продлевать минимум на один сезон. Он всем показал, что физическая форма у него в полном порядке. На поле Артем смотрится не слабее других игроков «Локомотива» в плане физики. Сейчас попросту не найти нападающего лучше Дзюбы, надо договариваться с ним», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года, подписав контракт с клубом до конца текущего сезона. 34-летний нападающий провел за железнодорожников 9 матчей в РПЛ, отметился 8 голами и 4 результативными передачами.

На данный момент московская команда занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков за 26 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-lokomotivu-ne-najti-napadayushhego-luchshe-dzyuby-nado-dogovarivat-sya-s-nim/
Артем Дзюба
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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