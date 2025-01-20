Билялетдинов: «Не удивлен, что Дзюба до сих пор может приносить пользу на уровне РПЛ»

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Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался об игре форварда «Акрона» Артема Дзюбы.
«Я не удивлен, что Дзюба до сих пор может приносить и приносит пользу на уровне РПЛ. Все-таки он очень квалифицированный игрок. Конечно, уже не в лучших годах и кондициях, но его опыт помогает полезно выступать за «Акрон». Что же касается Дзюбы в «Локомотиве», то не знаю, как это легло бы на стратегические и тактические планы команды», — цитирует Билялетдинова Legalbet.ru.
12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с Дзюбой. Соглашение с 36-летним нападающим рассчитано до лета 2025 года. В этом сезоне форвард провел 11 матчей в составе тольяттинской команды во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.