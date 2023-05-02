Билялетдинов заявил, что сейчас контракт «Локомотива» с Дзюбой по схеме «1+1» выглядит оптимальным

Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил перспективы продления контракта нападающего Артема Дзюбы с железнодорожниками.

«Тут нужен компромисс, чтобы и клуб услышал Артема, и он сделал соответствующие выводы. В сложившейся ситуации контракт по схеме «1+1» выглядит оптимальным. Это стандартная ситуация. Тем более, игрок проявляет себя в данный момент. Не знаю, какие там финансовые условия. Покажет результат в ближайший год, и продлят еще на плюс один», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале 2023 года. В текущем сезоне РПЛ на счету 34-летнего форварда 8 голов и 4 результативные передачи в 8 играх за железнодорожников.