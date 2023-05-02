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Сегодня, 18:51

Билялетдинов заявил, что у «Спартака» хронические проблемы в обороне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался об игре московского «Спартака».

«Футбол «Спартака» часто бывает слишком авантюрным. Конечно, любому болельщику нравится, когда его команда много забивает, но, думаю, поклонники красно-белых больше хотят не переживать за счет на табло после каждой атаки соперника. Пропускает «Спартак» слишком много для топ-клуба. У красно-белых хронические проблемы в обороне — это мешает бороться с «Зенитом» за чемпионство», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше РПЛ после 25-ти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 61 очко. На второй строчке расположился «Ростов», записав на свой счет 50 очков. «Спартак» занимает третье место, набрав 49 баллов.

В следующем туре РПЛ «Зенит» и «Спартак» сыграют между собой. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая, начало в 18:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-u-spartaka-hronicheskie-problemy-v-oborone-e-to-meshaet-borot-sya-s-zenitom/
Динияр Билялетдинов
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