Билялетдинов заявил, что у «Спартака» хронические проблемы в обороне

Бывший футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался об игре московского «Спартака».

«Футбол «Спартака» часто бывает слишком авантюрным. Конечно, любому болельщику нравится, когда его команда много забивает, но, думаю, поклонники красно-белых больше хотят не переживать за счет на табло после каждой атаки соперника. Пропускает «Спартак» слишком много для топ-клуба. У красно-белых хронические проблемы в обороне — это мешает бороться с «Зенитом» за чемпионство», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше РПЛ после 25-ти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 61 очко. На второй строчке расположился «Ростов», записав на свой счет 50 очков. «Спартак» занимает третье место, набрав 49 баллов.

В следующем туре РПЛ «Зенит» и «Спартак» сыграют между собой. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая, начало в 18:00 мск.