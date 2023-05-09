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РПЛ

Сегодня, 15:58

Бирюков заявил, что вратари будут ошибаться при новой тактике

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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После матча «Зенит» — «Спартак» в 26-м туре РПЛ тренер вратарей сине-бело-голубых Михаил Бирюков рассказал об особенностях тактики, при которой многие команды разыгрывают мяч от ворот с участием вратаря.

«Мы видим новую манеру игры вратарей: розыгрыш мяча от ворот с целью выманить соперника, растянуть фронт атаки. Но видим и последствия такой манеры — ошибки Песьякова, того же Селихова. Такая игра нужна, ошибки вратарей все равно будут, и в Европе они ошибаются. Здесь нельзя превышать степень риска. В каких-то ситуациях надо сыграть проще. Современная тенденция такова, что через вратаря все чаще выходят из обороны. Это хорошее дело. Только, чтобы все это освоить, нужно время. Польза такая, что вратарь, получается, — лишний игрок на поле. Можно через него сыграть и выйти в быструю атаку. Что могу сказать про вратарей «Зенита»? Я очень рад за Михаила Кержакова — проводит чистый, стабильный сезон без грубых ошибок. Что касается Васютина, Одоевского, то они молодцы — работают, поддерживают. У нас очень хорошая конкуренция», — приводит слова Бирюкова «РБ Спорт».

Селихов стал виновником в эпизоде с первым пропущенным голом в игре против «Зенита». Он не рассчитал прессинг Клаудиньо и попал в него мячом. Снаряд отлетел в ворота, и голкипер не успел его догнать. Так был открыт счет в матче.

«Зенит» за четыре тура до конца сезона гарантировал себе победу в чемпионате России, обыграв «Спартак» со счетом 3:2. Подопечные Семака набрали 64 очка и стали недосягаемыми для преследователей. У московского ЦСКА, занимающего второе место в турнирной таблице, 51 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-biryukov-vratari-budut-oshibat-sya-pri-novoj-taktike-no-ee-nado-osvaivat/
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