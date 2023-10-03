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Сегодня, 04:51

Бистрович: «Игнашевич всегда был очень профессиональным футболистом. Таким же и остается, став тренером»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович поделился мнением о работе под руководством главного тренера Сергея Игнашевича.

— Он тот же самый человек, каким был, когда играл, — приводит слова Бистровича «Известия». — Всегда был очень профессиональным футболистом. Таким же и остается, став тренером. Я увидел на тренировках в «Балтике», что очень многое, взятое им во время карьеры футболиста, он сейчас передает игрокам в Калининграде. Думаю, что как тренер он со временем будет становиться все лучше и лучше.

— Какие у него требования в плане стиля игры?

— Мы всегда, против любой команды пробуем использовать прессинг, быстро играть с мячом, быстро доводить атаки до голевых моментов. Посмотрим, как это получится в следующих играх.

В текущем сезоне Бистрович провел 4 матча за «Балтику», в которых забил один гол. 25-летний хорват арендован у ЦСКА до конца сезона.

Источник: https://iz.ru/1582912/aleksei-fomin/uzhe-vyigryvali-u-zenita-i-postaraemsia-sdelat-eto-snova
Кристиян Бистрович
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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