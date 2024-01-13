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РПЛ

Сегодня, 11:44

Бистрович не исключил, что останется в «Балтике» по окончании сезона

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Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от предстоящих сборов.

«Отпуск прошел очень быстро. В большей степени был в Хорватии с девушкой. Отдыхал там с семьей и работал. Я в хорошей форме подхожу к первым сборам. У каждого была индивидуальная программа. Десять дней я отдыхал, а потом сразу за нее принялся. Но еще есть полтора месяца на подготовку. Цель на вторую половину? Мы идем от игры к игре. Общая цель — остаться в РПЛ», — сказал Бистрович.

Бистрович также ответил на вопрос, готов ли он остаться в «Балтике» по окончании сезона, если поступит предложение.

«Если мы останемся в РПЛ, все вполне возможно», — добавил Бистрович.

Бистрович принадлежит ЦСКА и выступает за «Балтику» на правах аренды. На зимнюю паузу балтийцы ушли на 15-м месте с 13 очками. Первый матч во второй половине сезона РПЛ «Балтика» проведет дома против «Сочи» 3 марта.

(Автор — Николай Гаврилов)

Кристиян Бистрович
РПЛ
ФК Балтика
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