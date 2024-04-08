Бистрович признался, что для «Балтики» РПЛ важнее Кубка России

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович заявил, что для команды чемпионат страны важнее FONBET Кубка России.

«Конечно, важнейшая задача — остаться в РПЛ. Кубок России не так важен. Мы сконцентрированы на матчах чемпионата. Есть ли уверенность, что «Балтика» сможет сохранить место в РПЛ? Конечно, есть. По играм в этой части чемпионата мы показали, что можем играть с любым соперником, побеждать, создавать много моментов. Просто надо реализовывать эти моменты и забирать три очка», — приводит «Спорт День за Днем» слова Бистровича.

«Балтика» продолжает участие в Кубке России, где на стадии 1/2 финала Пути РПЛ играет с ЦСКА. В первом матче калининградская команда уступила армейцам со счетом 0:1.

В чемпионате страны «Балтика» на данный момент занимает 15-е место, набрав 17 очков в 22 матчах.