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Сегодня, 12:12

Бистрович рассказал о различиях жизни в Москве и Калининграде

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий на правах аренды за «Балтику», рассказал о том, чем Калининград отличается от Москвы.

«Мне все нравится в Калининграде, я очень быстро адаптировался, моей семье тоже понравилось, мы наслаждаемся жизнью здесь. Калининград отличается от Москвы тем, что чуть поспокойнее, нет столько народа, мало пробок. Мы здесь спокойно живем», — приводит ТАСС слова Бистровича.

Хорватский футболист выступает за «Балтику» с сентября 2023 года. За калининградскую команду 26-летний полузащитник провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.

Источник: ТАСС
Кристиян Бистрович
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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