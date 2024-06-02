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Сегодня, 21:21

Бистрович заявил, что «Балтика» не будет выкупать его у ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович сообщил «СЭ», что вернется в расположение ЦСКА после летнего отпуска.

26-летний хорват выступал за калининградцев в сезоне-2023/24 на правах аренды. У «Балтики» было право выкупа футболиста.

«Мое будущее? Я возвращаюсь в ЦСКА. У меня контракт с этим клубом. Прибуду в расположение команды, когда закончится отпуск», — сказал Бистрович.

В сезоне-2023/24 Бистрович принял участие в 31 матче «Балтики» во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Контракт футболиста с ЦСКА действует до конца июня 2025 года.

Кристиян Бистрович
Футбол
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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