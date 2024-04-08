Бистрович: «У «Балтики» в РПЛ осталось восемь финалов, в которых надо стараться победить»

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

«Очень сложный матч, но в первом тайме наша команда мало владела мячом. Мы много оборонялись и оставалось мало сил для атаки. Нам не хватало уверенности, спокойствия. Спасения вратаря помогали нам», — цитирует Бистровича Metaratings.ru.

Также он рассказал, что калининградский клуб настраивается на каждый матч в чемпионате России как на финал.

«Сейчас мы все на позитиве, поддерживаем друг друга и тренера. Будем стараться исправлять ситуацию и концентрироваться на каждый следующий матч. Мы готовимся к каждой игре как к финалу. Поэтому у нас осталось восемь финалов, в которых надо биться и стараться победить», — добавил футболист.

На данный момент «Балтика» занимает 17-е место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками. В следующем туре калининградская команда сыграет против «Ахмата».