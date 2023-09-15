Бителло дебютировал за «Динамо» в матче против «Пари НН»

Новичок «Динамо» Бителло дебютировал за команду в матче против «Пари НН» в 8-м туре РПЛ.

23-летний бразилец вышел со скамейки во втором тайме. Он заменил Дениса Макарова на 60-й минуте.

Бело-голубые объявили о трансфере Бителло 14 сентября. Ранее «СЭ» стало известно, что общие выплаты за переход Бителло в «Динамо» могут составить 13,5 миллиона евро.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Пари НН».