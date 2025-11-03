Видео
3 ноября, 11:10

Бителло назвал сложной ситуацию «Динамо» в РПЛ

Сергей Ярошенко

Полузащитник московского «Динамо» Бителло рассказал о ситуации в команде.

«Иногда нам чего-то не хватает, чтобы играть без страха. Много игроков ушли, много травмированных. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации, потому что хотим бороться за первые места. Но, конечно, мы понимаем, что ситуация сложная», — цитирует футболиста ТАСС.

После 14 туров бело-голубые с 17 очками занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: ТАСС
