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Сегодня, 18:05

Бителло не сыграет против «Ростова» из-за сломанного ребра

Микеле Антонов
Корреспондент
Бителло.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В «Динамо» сообщили «СЭ», что полузащитник бело-голубых Бителло пропустит матч 14-го тура РПЛ против «Ростова» из-за перелома ребра.

«Он сломал ребро в игре с «Химками», — сообщили «СЭ» в клубе.

В 13-м туре РПЛ «Динамо» обыграло «Химки» со счетом 4:3. Бителло был заменен на 71-й минуте матча.

«Динамо» встретится с «Ростовом» в матче 14-го тура чемпионата России в пятницу, 1 ноября. Игра пройдет на «ВТБ Арене», начало матча — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Бителло

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