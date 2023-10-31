Бителло объяснил, почему его называют русским Неймаром

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло, возможно, похож внешне и по стилю игры на своего соотечественника победителя Лиги чемпионов в составе «Барселоны» Неймара.

«Тюкавин назвал меня русским Неймаром? Это, конечно, шутка. Но я думаю, что, может быть, я чем-то похож внешне и по стилю игры, поэтому он так сказал. Но, скорее всего, он шутит. Позитивно отреагировал. Конечно, Неймар многое значит для меня, хороший футболист», — приводит слова Бителло ТАСС.

Бразилец перешел в «Динамо» в сентябре этого года, подписав соглашение с бело-голубыми до 2028 года.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел за «Динамо» 8 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 3 результативными передачами.