3 ноября, 09:39

Бителло — о возможности получения гражданства РФ: «Не знаю, пока что я только продлил контракт»

Сергей Ярошенко

Полузащитник московского «Динамо» Бителло прокомментировал возможность получения российского гражданства.

В сентябре 25-летний бразилец продлил контракт с бело-голубыми до лета 2031 года.

«Не знаю. Пока что я только продлил контракт. Могу поговорить со своими представителями. Но все это постепенно. Нужно посмотреть, появится ли такая возможность. Если да, то мне нужно все обдумать, оценить ситуацию в целом, но это зависит не только от меня. Я доволен, я хорошо освоился. Мне нравится атмосфера, все здесь. У меня никогда не было никаких проблем. Конечно, сейчас меня не радуют результаты нашей команды, мы занимаем не свое место в турнирной таблице, нужно продолжать работать», — цитирует футболиста ТАСС.

Бителло выступает за московский клуб с 2023 года. За это время он провел 82 матча, в которых отметился 18 голами и 19 результативными передачами.

Источник: ТАСС
5

  • Morbid angel

    На НГ обязательно загадаю по елочку.. Чтобы боженька указал своим перстом на тех журношлх,кто постоянно задает вопросы о гражданстве...А потом найти и посмотреть им в глаза до кровавых соплей.

    03.11.2025

  • zg

    Чувак из отпуска еле возвращается,какое нах гражданство?!:man_facepalming::grin:

    03.11.2025

  • baruv

    Пусть все останется как есть. Зачем несколько раз менять гражданство. Думаю своим ответом он дал это понять.

    03.11.2025

    Бителло
    Футбол
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
