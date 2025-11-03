Бителло — о возможности получения гражданства РФ: «Не знаю, пока что я только продлил контракт»

Полузащитник московского «Динамо» Бителло прокомментировал возможность получения российского гражданства.

В сентябре 25-летний бразилец продлил контракт с бело-голубыми до лета 2031 года.

«Не знаю. Пока что я только продлил контракт. Могу поговорить со своими представителями. Но все это постепенно. Нужно посмотреть, появится ли такая возможность. Если да, то мне нужно все обдумать, оценить ситуацию в целом, но это зависит не только от меня. Я доволен, я хорошо освоился. Мне нравится атмосфера, все здесь. У меня никогда не было никаких проблем. Конечно, сейчас меня не радуют результаты нашей команды, мы занимаем не свое место в турнирной таблице, нужно продолжать работать», — цитирует футболиста ТАСС.