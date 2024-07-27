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27 июля, 23:27

Бителло назвал старт нынешнего чемпионата лучшим в своей карьере

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Полузащитник «Динамо» Бителло после победы над «Локомотивом» (1:3) в матче 2-го тура РПЛ оценил старт сезона.

— Можно ли нынешний старт сезона назвать лучшим в вашей карьере, учитывая, что вы отдали четыре голевые передачи в двух матчах?

— Я считаю, можно. Я второй сезон нахожусь в «Динамо» и за два матча имею такие показатели. Рад, что наша команда сегодня победила, а мне удалось набрать очередные результативные действия.

— Складывается впечатление, что нынешнее «Динамо» сильнее прошлогоднего. Вы как считаете?

— Сложно сказать, но в прошлом чемпионате нам чуть-чуть не хватило, и в итоге мы заняли третье место. Может быть, сейчас мы лучше готовы. Команда хорошо поработала на сборах, и мы все стараемся, — приводит слова Бителло «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» набрало шесть очков и переместилось на второе место в таблице РПЛ. «Локомотив» занимает шестую строчку с тремя баллами. В следующем матче бело-голубые встретятся в гостях со «Спартаком» 31 июля в рамках FONBET Кубка России, а «Локомотив» днем ранее в этом же турнире сыграет дома против «Ростова».

Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Бителло
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