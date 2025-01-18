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Сегодня, 08:02

Бителло рассчитывал получать в «Динамо» более 2 миллионов евро в год

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник московского «Динамо» Бителло рассчитывал получать в России более 2 миллионов евро в год после переподписания контракта, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в ситуации с отказом игрока приехать на сборы команды является позиция агента Майкела Партелы, который хочет получить крупные выплаты за подписание нового соглашения.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года. Его зарплата составляет 1,2-1,3 миллиона евро в год.

13 января стало известно, что 25-летний бразилец не прилетел на сборы команды, оставшись на родине.

В этом сезоне Бителло провел 21 матч во всех турнирах, забил гол и сделал 10 результативных передач.

Полузащитник &laquo;Динамо&raquo; Бителло. Бителло не прилетел из Бразилии на сборы «Динамо». Что стоит за историей с шантажом?
Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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