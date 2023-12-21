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Сегодня, 18:25

Бителло: «До «Динамо» мной интересовались «Порту», «Фейеноорд» и «Арсенал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло рассказал, какие клубы интересовались им до его перехода в московский клуб.

«Я находился в сборной Бразилии до 23 лет, и мой агент прислал мне сообщение о том, что „Динамо“ сделало предложение. Собственно, так и сложилось. Мне нравится клуб, нравится Москва. Когда я увидел своими глазами, как здесь все устроено, то был очень впечатлен. Интерес проявляли такие команды, как „Порту“, „Фейеноорд“, „Арсенал“, но предложения не были официально подтверждены», – приводит слова Бителло Metaratings.ru.

Бителло выступает за «Динамо» с сентября 2023 года после перехода из «Гремио». На счету полузащитника 5 голов и 2 результативных передачи в 15 матчах. Контракт рассчитан до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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