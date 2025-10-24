Бителло — о матче с «Зенитом»: «Будет очень сложная игра. Самое важное — побеждать»

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал о подготовке команды к матчу 13-го тура РПЛ против «Зенита»

— Как идет подготовка к «Зениту»?

— Хорошая подготовка. Мы понимаем, что это будет очень сложная игра, но мы будем делать то, что просит тренер, хорошо готовиться, чтобы провести отличный матч и побеждать.

— В «Зените» много бразильцев. Будет ли для тебя это противостояние особенным с данной точки зрения?

— Каждый матч принципиален. Неважно, сколько есть бразильцев. Даже если их нет, нам должно быть все равно, и мне все равно. Самое важное — выйти на поле, делать что надо и побеждать.

Матч между командами пройдет 26 октября на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 17.30 по московскому времени.