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Сегодня, 20:05

Бителло: «Все говорили, что в России хороший уровень футбола. Я в этом убедился»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал о том, с кем из бразильских игроков РПЛ общался до перехода в московский клуб.

«Что знал о российском футболе до перехода в «Динамо»? Знал немного, если честно. Уже оказавшись здесь, я столкнулся с хорошим, качественным футболом. У меня есть несколько друзей из «Зенита». Например, Роберт Ренан. Очень много разговаривал с Келлвеном из ЦСКА. Интересовался в основном, как обстановка в России. Все говорили, что здесь хороший уровень футбола. Я в этом убедился, когда приехал», — приводит слова Бителло Metaratings.ru.

Бителло выступает за «Динамо» с сентября 2023 года после перехода из «Гремио». На счету 23-летнего бразильца 5 голов и 2 результативных передачи в 15 матчах за «Динамо». Соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2028 года.

Источник: Metaratings.ru
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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