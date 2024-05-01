Бителло: «Динамо» по силам тягаться и с «Зенитом», и с «Краснодаром» за чемпионство"

Полузащитник «Динамо» Бителло считает, что его команда способна бороться за чемпионство.

«Конечно, я слышал о «Динамо». В Бразилии говорят про российский футбол, и такие топ-клубы, как «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, всегда были на слуху. Стал больше изучать, когда узнал об интересе ко мне из России. Разумеется, в Бразилии говорят и пишут много о «Зените», так как этот клуб доминирует последние несколько лет, помимо этого повышенной внимание вызвано большим количеством бразильцев. Но оказавшись в России, я понял, что здесь есть и другие сильные команды, которые способны соревноваться с «Зеинтом». РПЛ — очень конкурентоспособный чемпионат. Говоря о «Динамо», могу сказать, что мы — амбициозная команда и нам по силам тягаться и с «Зенитом», и с «Краснодаром» за чемпионство», — сказал Бителло в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В этом сезоне 24-летний бразилец сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

«Динамо» с 38 очками занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером РПЛ является «Зенит», у которого 44 очка. На второй позиции располагается «Краснодар» — 43.