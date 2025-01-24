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Сегодня, 21:36

Бителло, скорее всего, прибудет на сбор «Динамо» в субботу

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Полузащитник «Динамо» Бителло.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», если не случится непредвиденных обстоятельств, то Бителло приедет в расположение «Динамо» в Катаре в субботу, 25 января. Свою роль сыграла твердая и юридически выверенная позиция бело-голубых — футболист вышел на связь с «Динамо» через несколько часов после того, как было разослано письмо в бразильские клубы с извещением, что Бителло не получал разрешения на проведение переговоров, это чревато последствиями.

13 января сообщалось, что 25-летний футболист не прилетел на сборы бело-голубых, оставшись на родине. По данным СМИ, бразилец ведет переговоры о переходе в «Ботафого».

23 января «СЭ» сообщил, что Бителло вышел на связь с «Динамо» после своего невозвращения.

Полузащитник выступает за московскую команду с 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2028-го. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 10 результативных передач.

2
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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