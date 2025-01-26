Бителло вернулся в расположение «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Бителло вернулся в расположение команды, сообщает Mash.

По сведениям источника, 25-летний бразилец прилетел на сбор команды в Катар. Отмечается, что главным аргументом возвращения стало то, что «Динамо» разослало письма в бразильские клубы о том, что московская команда не дает согласие на переговоры с игроком.

23 января «СЭ» сообщил, что Бителло вышел на связь с «Динамо» после своего невозвращения.

Полузащитник выступает за московскую команду с 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2028-го. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 10 результативных передач.