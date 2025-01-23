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Сегодня, 20:33

Бителло вышел на связь с «Динамо» после невозвращения в расположение клуба

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Бителло.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По данным «СЭ», Бителло начал выходить на связь с «Динамо». Шансы на его возвращение в расположение клуба растут.

13 января сообщалось, что 25-летний футболист не прилетел на сборы бело-голубых, оставшись на родине. По данным СМИ, бразилец ведет переговоры о переходе в «Ботафого».

Ранее появилась информация о том, что «Динамо» разослало письмо в клубы бразильской серии А, предупредив о недопустимости переговоров с Бителло без одобрения бело-голубых.

Полузащитник выступает за московскую команду с 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2028-го.

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Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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