Бителло вышел на связь с «Динамо» после невозвращения в расположение клуба

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По данным «СЭ», Бителло начал выходить на связь с «Динамо». Шансы на его возвращение в расположение клуба растут.
13 января сообщалось, что 25-летний футболист не прилетел на сборы бело-голубых, оставшись на родине. По данным СМИ, бразилец ведет переговоры о переходе в «Ботафого».
Ранее появилась информация о том, что «Динамо» разослало письмо в клубы бразильской серии А, предупредив о недопустимости переговоров с Бителло без одобрения бело-голубых.
Полузащитник выступает за московскую команду с 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2028-го.