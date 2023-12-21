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Сегодня, 20:36

Бителло: «Цель «Динамо» — стать чемпионом, желательно уже в этом сезоне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Бителло высказался о взаимоотношениях между россиянами и латиноамериканскими игроками в команде.

«Нет ни конфликтов, ни разногласий. Это невозможно. Мы все объединены общей целью — стать чемпионами, желательно уже в этом сезоне. Это настрой абсолютно каждого игрока в команде: и латиносов, и русских. «Динамо» — великий клуб, мы должны постараться сделать все возможное, чтобы добиться цели уже в этом сезоне. У нас все в порядке в плане атмосферы, отношений внутри коллектива. Русские, латиносы — мы одна команда. Мы играем ради «Динамо». Не знаю, как все устроено в «Зените». Кто там руководит — бразильцы, латиноамериканцы. Мы в любом случае не испытываем подобных проблем. Мы довольны своим положением в турнирной таблице и настроены максимально приносить пользу команде», — приводит слова Бителло Metaratings.ru.

Бителло выступает за «Динамо» с сентября 2023 года после перехода из «Гремио». На счету 23-летнего полузащитника пять голов и две результативных передачи в 15 матчах за «Динамо». Соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2028 года.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 18 матчах. На первой строчке «Краснодар» (38), на второй — «Зенит» (36).

Источник: Metaratings.ru
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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