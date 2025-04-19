Бивол даст автограф-сессию на «Газпром Арене»

Сегодня, 13:34
Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол встретится с болельщиками «Зенита» перед матчем 25-го тура РПЛ с «Химками», который состоится в воскресенье, 20 апреля.
Мероприятие пройдет на втором этаже трибуны C и начнется в 15.30 — за час до стартового свистка, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
На встрече с Биволом посетители стадиона смогут получить автограф выдающегося спортсмена и сделать фото на память. Билеты на игру продаются здесь.
Реклама. АО «ФК «Зенит». ИНН 7812005799
ОГРН 1027810329095. г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ
0+
2Vfnxx17n1W